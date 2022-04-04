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В Henkel заявили, что продолжат работать в России

Henkel остается на рынке РФ (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel заявили, что будут работать в РФ и будут принимать дальнейшие меры в случае необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказала председатель наблюдательного совета компании Симона Бажель-Тра, деятельность компании в стране подпадает под ограничения.

"Общественность иногда воспринимает это очень критично. Поэтому для меня важно подчеркнуть, что мы полностью применяем все соответствующие санкции", - сказала она.

Также она добавила, что руководство Henkel будет внимательно следить за текущими геополитическими событиями и будет принимать дальнейшие меры в случае необходимости.

"Группа, которая производит потребительские товары, включая стиральные порошки Persil, и имеет около 2500 сотрудников в России, приостановила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в стране в начале марта", - пишет агентство.

Также финансовый директор Henkel Марко Свобода сказал, что компания придерживается целей на 2022 год, опубликованных в январе, и добавил, что они очень амбициозны, учитывая огромную неопределенность и рост расходов.

Ранее мы сообщали, что в России намерены наказывать за исполнение "антироссийских санкций".

Также мы писали, что Китай заявил, что намеренно не обходит санкции против России.

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