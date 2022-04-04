В Henkel заявили, що продовжать працювати в Росії

Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel заявили, що працюватимуть у РФ та вживатимуть подальших заходів у разі потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як розповіла голова наглядової ради компанії Симона Бажель-Тра, діяльність компанії в країні підпадає під обмеження.
"Громадськість інколи сприймає це дуже критично. Тому для мене важливо наголосити, що ми повністю застосовуємо всі відповідні санкції", - сказала вона.
Також вона додала, що керівництво Henkel уважно стежитиме за поточними геополітичними подіями та вживатиме подальших заходів у разі потреби.
"Група, яка виробляє споживчі товари, включаючи пральні порошки Persil, і має близько 2500 співробітників в Росії, припинила всі інвестиції, а також рекламні та спонсорські заходи в країні на початку березня", - пише агентство.
Також фінансовий директор Henkel Марко Свобода сказав, що компанія дотримується цілей на 2022 рік, опублікованих у січні, та додав, що вони дуже амбітні, враховуючи величезну невизначеність і зростання витрат.
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