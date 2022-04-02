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Китай заявил, что намеренно не обходит санкции против России

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Пекин, Суббота 02 апреля 2022 08:25
Китай заявил, что намеренно не обходит санкции против России Фото: Китай намеренно не будет обходить санкции против России
Автор: Александр Белоус

Китай намеренно не обходит санкции в отношении России. Высокопоставленный китайский дипломат заявил об этом в субботу, на следующий день после того, как Европейский союз предупредил Пекин, чтобы он не позволял Москве обходить меры, введенные после российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ван Лутонг, генеральный директор по европейским делам министерства иностранных дел Китая, заявил журналистам, что Китай вносит свой вклад в мировую экономику, ведя нормальную торговлю с Россией.

"Китай не является связанной стороной в кризисе. Мы не думаем, что это должно повлиять на нашу обычную торговлю с какой-либо другой страной", - сказал он.

Комментарии Вана прозвучали через день после виртуального саммита ЕС-Китай, на котором ЕС прокомментировал санкции, а Китай заверил, что будет добиваться мира для Украины, но "по-своему".

Пекин, наладивший более тесные связи с Москвой, отказался осудить действия России в Украине или назвать их вторжением и неоднократно критиковал то, что он называет незаконными и односторонними западными санкциями.

"Мы выступаем против санкций, и последствия этих санкций также рискуют распространиться на остальной мир, что приведет к валютным войнам, торговым и финансовым войнам, а также рискует поставить под угрозу цепочку поставок, производственную цепочку, глобализацию и даже экономический порядок", - сказал Ван.

Ван охарактеризовал пятничные переговоры как "очень откровенные, открытые и всесторонние", повторяя аналогичную характеристику официальных лиц ЕС.

По словам Вана, президенты Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель беседовали с премьер-министром Китая Ли Кэцяном в течение двух часов, после чего состоялась часовая беседа с председателем Си Цзиньпином.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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