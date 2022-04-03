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В России намерены наказывать за выполнение "антироссийских санкций"

Новина українською →
Москва, Воскресенье 03 апреля 2022 11:03
В России намерены наказывать за выполнение "антироссийских санкций" Фото: В России намерены наказывать за выполнение "антироссийских санкций" (duma gov ru)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 4 апреля, в Госдуму РФ внесут поправки об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций на территории России. Однако пока не известно, как именно будут наказывать за выполнение санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"В понедельник внесем поправки в уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций), на территории РФ и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Госдумой", - заявил депутат Андрей Клишас.

Клишас не уточнил, как Россия будет выявлять или наказывать тех, кто выполняет санкции.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал о подготовке поправок о введении уголовной ответственности для тех, кто исполняет "антироссийские санкции" внутри России. В частности, он подчеркнул, что российские компании отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции.

Депутат назвал это "пособничеством ухудшению экономической ситуации".

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