В Henkel заявили, что продолжат работать в России

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel заявили, что будут работать в РФ и будут принимать дальнейшие меры в случае необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказала председатель наблюдательного совета компании Симона Бажель-Тра, деятельность компании в стране подпадает под ограничения.

"Общественность иногда воспринимает это очень критично. Поэтому для меня важно подчеркнуть, что мы полностью применяем все соответствующие санкции", - сказала она.

Также она добавила, что руководство Henkel будет внимательно следить за текущими геополитическими событиями и будет принимать дальнейшие меры в случае необходимости.

"Группа, которая производит потребительские товары, включая стиральные порошки Persil, и имеет около 2500 сотрудников в России, приостановила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в стране в начале марта", - пишет агентство.

Также финансовый директор Henkel Марко Свобода сказал, что компания придерживается целей на 2022 год, опубликованных в январе, и добавил, что они очень амбициозны, учитывая огромную неопределенность и рост расходов.