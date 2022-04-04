ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Henkel заявили, що продовжать працювати в Росії

Новость на русском →
Понеділок 04 квітня 2022 21:45
В Henkel заявили, що продовжать працювати в Росії Henkel залишається на ринку РФ (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel заявили, що працюватимуть у РФ та вживатимуть подальших заходів у разі потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповіла голова наглядової ради компанії Симона Бажель-Тра, діяльність компанії в країні підпадає під обмеження.

"Громадськість інколи сприймає це дуже критично. Тому для мене важливо наголосити, що ми повністю застосовуємо всі відповідні санкції", - сказала вона.

Також вона додала, що керівництво Henkel уважно стежитиме за поточними геополітичними подіями та вживатиме подальших заходів у разі потреби.

"Група, яка виробляє споживчі товари, включаючи пральні порошки Persil, і має близько 2500 співробітників в Росії, припинила всі інвестиції, а також рекламні та спонсорські заходи в країні на початку березня", - пише агентство.

Також фінансовий директор Henkel Марко Свобода сказав, що компанія дотримується цілей на 2022 рік, опублікованих у січні, та додав, що вони дуже амбітні, враховуючи величезну невизначеність і зростання витрат.

Раніше ми повідомляли, що у Росії мають намір карати за виконання "антиросійських санкцій".

Також ми писали, що Китай заявив, що навмисно не обходить санкції проти Росії.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні