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Henkel затвердила продаж свого бізнесу в Росії

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Четвер 20 квітня 2023 20:32
Henkel затвердила продаж свого бізнесу в Росії Фото: Henkel затвердила продаж свого бізнесу в Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німецька хіміко-промислова компанія Henkel AG підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу компанії.

"Henkel підписала угоду про продаж своєї діяльності в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів. У квітні 2022 року компанія оголосила про рішення піти з Росії", - йдеться у повідомленні.

При цьому в компанії зазначають, що до консорціуму, який купує бізнес, входять Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services. Усі покупці мають зв'язки у західних країнах і не перебувають під санкціями ЄС та США.

Узгоджена вартість продажу бізнесу Henkel у Росії становила 54 мільярди рублів, що відповідає приблизно 600 мільйонам євро. При цьому органи країни-агресора вже схвалили угоду.

Нагадаємо, про звільнення з російського ринку Henkel оголосила ще у квітні 2022 року.

При цьому в лютому гендиректор компанії пообіцяв, що продаж бізнесу в Росії завершать у першому кварталі 2023 року.

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