Henkel затвердила продаж свого бізнесу в Росії

Німецька хіміко-промислова компанія Henkel AG підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу компанії.

"Henkel підписала угоду про продаж своєї діяльності в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів. У квітні 2022 року компанія оголосила про рішення піти з Росії", - йдеться у повідомленні.

При цьому в компанії зазначають, що до консорціуму, який купує бізнес, входять Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services. Усі покупці мають зв'язки у західних країнах і не перебувають під санкціями ЄС та США.

Узгоджена вартість продажу бізнесу Henkel у Росії становила 54 мільярди рублів, що відповідає приблизно 600 мільйонам євро. При цьому органи країни-агресора вже схвалили угоду.