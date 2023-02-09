Німецька компанія Henkel планує завершити продаж бізнесу в РФ у першому кварталі

Німецька хіміко-промислова компанія Henkel AG збирається продати бізнес у Росії в першому кварталі 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Карстена Кнобеля в інтерв'ю WirtschaftsWoche .

"Ми прагнемо завершення продажу у першому кварталі 2023 року. Ми проводимо останні переговори", - сказав Кнобель.

За його словами, процес виходу з ринку є дуже складним, а контракт підписується не просто покупцем та продавцем. Він зазначив, є велика кількість вимог з боку російської влади, яких необхідно дотримуватися.

Компанія вже списала 200 млн євро втрат у Росії. У звітності Henkel операції в РФ оцінено приблизно в пів млрд євро.

"За нинішніх умов ми, безумовно, не зможемо реалізувати бізнес за його реальною вартістю. Подальші списання залежать від того, якою буде ціна продажу", - додав гендиректор Henkel.