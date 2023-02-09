Німецька компанія Henkel планує завершити продаж бізнесу в РФ у першому кварталі
Німецька хіміко-промислова компанія Henkel AG збирається продати бізнес у Росії в першому кварталі 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Карстена Кнобеля в інтерв'ю WirtschaftsWoche.
"Ми прагнемо завершення продажу у першому кварталі 2023 року. Ми проводимо останні переговори", - сказав Кнобель.
За його словами, процес виходу з ринку є дуже складним, а контракт підписується не просто покупцем та продавцем. Він зазначив, є велика кількість вимог з боку російської влади, яких необхідно дотримуватися.
Компанія вже списала 200 млн євро втрат у Росії. У звітності Henkel операції в РФ оцінено приблизно в пів млрд євро.
"За нинішніх умов ми, безумовно, не зможемо реалізувати бізнес за його реальною вартістю. Подальші списання залежать від того, якою буде ціна продажу", - додав гендиректор Henkel.
Нагадаємо, великий виробник косметики та побутової хімії Henkel вирішив припинити бізнес на території Росії. Без роботи залишаться 2,5 тисяч співробітників компанії.
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