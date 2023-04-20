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Henkel утвердила продажу своего бизнеса в России

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Четверг 20 апреля 2023 20:32
Henkel утвердила продажу своего бизнеса в России Фото: Henkel утвердила продажу своего бизнеса в России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Немецкая химико-промышленная компания Henkel AG подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Henkel подписала соглашение о продаже своей деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов. В апреле 2022 года компания объявила о решении уйти из России", - сказано в сообщении.

При этом в компании отмечают, что в консорциум, который приобретает бизнес, входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Все покупатели имеют связи в западных странах и не находятся под санкциями ЕС и США.

Согласованная стоимость продажи бизнеса Henkel в России составила 54 миллиарда рублей, что соответствует примерно 600 миллионам евро. При этом органы страны-агрессора уже одобрили сделку.

Напомним, об уходе с российского рынка Henkel объявила еще в апреле 2022 года.

При этом в феврале гендиректор компании пообещал, что продажу бизнеса в России завершат в первом квартале 2023 года.

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