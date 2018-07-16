Трамп: отношения с Россией никогда не были хуже из-за безрассудства США

Трамп назвал глупой политику предыдущего руководства США в отношении России

Отношения между Соединенными Штатами Америки (США) и Российской Федерацией никогда не были хуже из-за многолетнего безрассудства руководства США. Об этом в Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетнего безрассудства и глупости США, а также объявленной охоты на ведьм", - отметил Трамп.

Он также добавил, что его предшественник Барак Обама рассчитывал на победу соратницы Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, поэтому не отреагировал на данные о российском вмешательстве.

"Когда я выиграл, это стало большим делом, началась охота на ведьм во главе с (агентом ФБР Питером, - ред.) Стрзоком", - подчеркнул Трамп.

Фото: сообщения Трампа

Напомним, сегодня в Хельсинки пройдет встреча Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Саммит двух президентов начнется в 13:00 по местному времени, по его итогам должна быть принята совместная декларация. Ожидается, что лидеры США и России обсудят вопросы безопасности, Украину, Сирию и вмешательство в американские выборы.