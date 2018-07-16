Трамп: отношения с Россией никогда не были хуже из-за безрассудства США

Новости Политика 16.07.2018 - 09:34
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп назвал глупой политику предыдущего руководства США в отношении России

Отношения между Соединенными Штатами Америки (США) и Российской Федерацией никогда не были хуже из-за многолетнего безрассудства руководства США. Об этом в Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетнего безрассудства и глупости  США, а также объявленной охоты на ведьм", - отметил Трамп.

Он также добавил, что его предшественник Барак Обама рассчитывал на победу соратницы Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, поэтому не отреагировал на данные о российском вмешательстве.

"Когда я выиграл, это стало большим делом, началась охота на ведьм во главе с (агентом ФБР Питером, - ред.) Стрзоком", - подчеркнул Трамп.

Трамп: отношения с Россией никогда не были хуже из-за безрассудства США

Фото: сообщения Трампа

Напомним, сегодня в Хельсинки пройдет встреча Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Саммит двух президентов начнется в 13:00 по местному времени, по его итогам должна быть принята совместная декларация. Ожидается, что лидеры США и России обсудят вопросы безопасности, Украину, Сирию и вмешательство в американские выборы. 

Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки продлится полтора часа
Теги:  Российская Федерация,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС