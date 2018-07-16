У Гельсінкі тривають акції перед зустріччю Трампа і Путіна

Перед зустріччю Трампа і Путіна активісти закликають їх забезпечити дотримання прав людини

Перед зустріччю президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна в центрі Гельсінкі (Фінляндія) тривають акції протесту. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, акцію в парку Еспланади проводить міжнародна правозахисна організація Amnesty International, яка закликає Трампа і Путіна забезпечити дотримання прав людини у своїх країнах. Крім того, присутні протестують проти політики обох президентів. Також присутній банер, який вимагає припинити незаконну окупацію Криму. На місці проведення акції зібралися близько 2,5 тис. осіб, проте більшість з них туристи.

Акции перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 16 липня 2018 р.

Фото: акція в центрі Гельсінкі

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що відносини між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією ніколи не були гіршими через багаторічну нерозсудливість попереднього керівництва США.