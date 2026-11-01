Хай Олешки стануть відправною точкою на шляху до миру між Україною і РФ, - Меланія Трамп

Меланія Трамп висловила сподівання, що гуманітарна місія в Олешках Херсонської області стане "відправною точкою на шляху до міцного миру" між Україною та Росією.

"Відроджений дух. Режим припинення вогню в Олешках і прилеглих районах Херсонської області дав жителям можливість вільно пересуватися, отримувати доступ до продуктів харчування, чистої води та медикаментів, а також знову відчути власну гідність, не зазнаючи постійної загрози обстрілів. Нехай Олешки стануть відправною точкою на шляху до міцного миру", - написала перша леді США.

Нагадаємо, 31 жовтня Меланія упреше публічно відреагувала на завершення евакуації жителів Олешок, якій вона сприяла увесь час.

"Надія на стійкий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну", - написала дружина президента США.