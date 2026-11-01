Пусть Олешки станут отправной точкой на пути к миру между Украиной и РФ, - Мелания Трамп

Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области станет "отправной точкой на пути к прочному миру" между Украиной и Россией.

"Возрожденный дух. Режим прекращения огня в Олешках и прилегающих районах Херсонской области дал жителям возможность свободно передвигаться, получать доступ к продуктам питания, чистой воде и медикаментам, а также вновь обрести чувство собственного достоинства, не подвергаясь постоянной угрозе обстрелов. Пусть Олешки станут отправной точкой на пути", - написала первая леди США.

Напомним, 31 октября Мелания впервые публично отреагировала на завершение эвакуации жителей Олешек, которой она содействовала на протяжении всего процесса.

"Надежда на устойчивый мир. Олешки доказывают, что мы можем поставить человечность выше войны", - написала супруга президента США.