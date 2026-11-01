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Пусть Олешки станут отправной точкой на пути к миру между Украиной и РФ, - Мелания Трамп

18:21 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Пусть Олешки станут отправной точкой на пути к миру между Украиной и РФ, - Мелания Трамп Фото: Мелания Трамп, первая леди США (Getty Images)
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Успешное спасение жителей оккупированных Олешек дает надежду на завершение войны между Украиной и Россией.

Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Х.

Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области станет "отправной точкой на пути к прочному миру" между Украиной и Россией.

"Возрожденный дух. Режим прекращения огня в Олешках и прилегающих районах Херсонской области дал жителям возможность свободно передвигаться, получать доступ к продуктам питания, чистой воде и медикаментам, а также вновь обрести чувство собственного достоинства, не подвергаясь постоянной угрозе обстрелов. Пусть Олешки станут отправной точкой на пути", - написала первая леди США.

Напомним, 31 октября Мелания впервые публично отреагировала на завершение эвакуации жителей Олешек, которой она содействовала на протяжении всего процесса.

"Надежда на устойчивый мир. Олешки доказывают, что мы можем поставить человечность выше войны", - написала супруга президента США.

Спасение жителей Олешек

27 октября вблизи временно оккупированных Олешек Херсонской области Украина и РФ договорились о прекращении огня для проведения гуманитарной миссии . Режим тишины должен действовать до 22:59 1 ноября.

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что первые 30 часов перемирия в Олешках прошли без каких-либо нарушений.

Позже появилась информация о договоренности Киева и Москвы о предоставлении ежемесячной помощи жителям Херсонской области после завершения гуманитарной миссии в Олешках.

31 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуированные из Олешек жители пересекли государственную границу Украины на территории Черниговской области.

В этот же день в России заявили, что договорились с Украиной о регулярных гуманитарных миссиях.

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