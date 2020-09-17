ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На границе с Беларусью уже более 1 тысячи хасидов

Черниговская область, Четверг 17 сентября 2020 10:36
На границе с Беларусью уже более 1 тысячи хасидов
Фото: паломник (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На выезд из Беларуси оформили 1216 граждан Израиля. Из них 84 детей и 253 подростка.

Об этом сообщают беларусские пограничники.

Эти граждани продолжают находиться на территории между украинским и белорусским пунктами пропуска.

"По состоянию на 8:00 сегодня в период с 14 по 17 сентября в пункте пропуска "Новая Гута" на выезд из Республики Беларусь оформлено 1216 граждан Израиля", - говорится в сообщении.

Отметим, Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи", возле которого находятся сотни паломников-хасидов.

Напомним, замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Украине не позволяет пропустить дополнительное количество хасидов.

Также замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что паломников ввели в заблуждение тем, что можно пересечь границу Украины и Беларуси.

РБК-Украина писало, что на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия хасидыграница
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь