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Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти додому, - посол Ізраїлю

Єрусалим, Четвер 17 вересня 2020 13:13
Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти додому, - посол Ізраїлю
Фото: Джоел Ліон (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Ізраїль підтримує рішення українського уряду щодо закриття кордонів для іноземців, зокрема хасидів, через коронавірус. У країні сподіваються, що гуманітарної кризи не станеться.

Про це заявив в інтерв'ю "Лівому берегу" посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

За його данними, нині від 400 до 800 хасидів знаходяться в Білорусі і хочуть в'їхати в Україну.

"Ми їм говоримо, що вони повинні повернутися до Білорусі, а звідти - додому в Ізраїль, тому що в Україну в'їжджати не можна. Разом з рабином Стамблером - головою Федерації єврейських громад України, рабином Камінецьким і рабином Ротманом ми змогли доставити їм їжу і воду", - зазначив він.

Посол уточнив, що у них є можливість виїхати в Гомель, до Мінська і звідти повернутися в Ізраїль.

Станом на ранок, на виїзд з Білорусі оформили 1216 громадян Ізраїлю. З них 84 дітей і 253 підлітка.

Нагадаємо, Україна закрила пункт пропуску "Нові Яриловичі", біля якого знаходяться сотні паломників-хасидів.

Крім того, на кордон з Білоруссю стягнули резерви, щоб не пустити хасидів.

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