Для хасидів підготували план безпеки в Умані: про що домовилися Україна та Ізраїль

Як повідомляється, вчора, 11 вересня, відбулася зустріч міністра національної безпеки Ізраїлю, депутата Кнесету Ітамара Бен Гвіра з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком.

Було узгоджено конструктивний та ефективний план. Ініціатива включає розгортання десятків поліцейських, парамедиків та волонтерів, включаючи представників ультраортодоксальної громади, для забезпечення безпеки та благополуччя десятків тисяч вірян, які, як очікується, прибудуть до Умані на Рош га-Шана.

В рамках підготовки було домовлено про повну координацію безпеки, а також про створення спеціальної медичної та охоронної мережі у співпраці з головним рабином України, рабином Моше Реувеном Асманом. Його команди працюватимуть на прикордонних переходах та на місцях, щоб гарантувати безпеку паломників.

Було домовлено про посилення прямої співпраці між поліцією, а також прикордонними службами Ізраїлю та України.

Обидві країни сподіваються, що паломництво хасидів пройде спокійно та мирно, і закликають паломників врахувати безпекові загрози в Україні через російську війну, та поважати закон і порядок всередині України.