Для хасидов подготовили план безопасности в Умани: о чем договорились Украина и Израиль

Как сообщается, вчера, 11 сентября, состоялась встреча министра национальной безопасности Израиля, депутата Кнессета Итамара Бен Гвира с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.

Был согласован конструктивный и эффективный план. Инициатива включает развертывание десятков полицейских, парамедиков и волонтеров, включая представителей ультраортодоксальной общины, для обеспечения безопасности и благополучия десятков тысяч верующих, которые, как ожидается, прибудут в Умань на Рош ха-Шана.

В рамках подготовки было договорено о полной координации безопасности, а также о создании специальной медицинской и охранной сети в сотрудничестве с главным раввином Украины, раввином Моше Реувеном Асманом. Его команды будут работать на пограничных переходах и на местах, чтобы гарантировать безопасность паломников.

Была достигнута договоренность об усилении прямого сотрудничества между полицией, а также пограничными службами Израиля и Украины.

Обе страны надеются, что паломничество хасидов пройдет спокойно и мирно, и призывают паломников учесть угрозы безопасности в Украине из-за российской войны, и уважать закон и порядок внутри Украины.