Франція ввела санкції проти 18 громадян Саудівської Аравії через вбивство Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

У МЗС заявили, що злочин суперечить свободі преси і основним правам

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили про введення санкцій стосовно18 громадян Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У МЗС заявили, що злочин суперечить свободі преси і основним правам.

Раніше РБК-Україна писало, що в розпорядження Haberturk потрапили два аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи.

У Держдепартаменті США заявили, що уряд США не уклав остаточного висновку про те, хто несе відповідальність за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що розслідування справи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи має бути міжнародним.

Крім того, 17 листопада, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що в найближчі дні буде опублікований повний звіт щодо розслідування вбивства Хашкаджи.