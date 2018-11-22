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Могеріні закликала покарати відповідальних за вбивство Хашкаджі

Новини » Політика    22.11.2018 - 23:57
Могеріні закликала покарати відповідальних за вбивство Хашкаджі
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Однак Могеріні виступає проти смертної кари

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала притягти до відповідальності усіх осіб, що мають причетність до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Під прес-конференції з главою МЗС Туреччини Могеріні заявила, що усі особи, що мають причетність до цього злочину, мають понести відповідальність

"Для нас відповідальність абсолютно не означає помсту", - наголосила Верховна представниця ЄС.

Вона заявила, що ЄС виступає категорично проти застосування смертної кари у будь-якій формі. Також Могеріні додала, що досі не було проведено вартого довіри прозорого розслідування, однак ЄС очікує саме на таке розслідування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Франція ввела санкції проти 18 громадян Саудівської Аравії через вбивство Хашкаджі. У МЗС заявили, що злочин суперечить свободі преси і основним правам.

США залишаться союзником Саудівської Аравії, незважаючи на вбивство Хашкаджі, - Трамп У Туреччині опублікували аудіозаписи останніх хвилин життя Хашкаджі
Новини України МогериниДжамаль Хашкаджи
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