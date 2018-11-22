Могеріні закликала покарати відповідальних за вбивство Хашкаджі

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Однак Могеріні виступає проти смертної кари

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала притягти до відповідальності усіх осіб, що мають причетність до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Під прес-конференції з главою МЗС Туреччини Могеріні заявила, що усі особи, що мають причетність до цього злочину, мають понести відповідальність

"Для нас відповідальність абсолютно не означає помсту", - наголосила Верховна представниця ЄС.

Вона заявила, що ЄС виступає категорично проти застосування смертної кари у будь-якій формі. Також Могеріні додала, що досі не було проведено вартого довіри прозорого розслідування, однак ЄС очікує саме на таке розслідування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Франція ввела санкції проти 18 громадян Саудівської Аравії через вбивство Хашкаджі. У МЗС заявили, що злочин суперечить свободі преси і основним правам.