Харлан с "серебром" финишировала на Гран-при в Орлеане

Украинская саблистка Ольга Харлан сегодня, 9 декабря, взошла на вторую ступеньку пьедестала почета Гран-при в Орлеане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.

"Ни одного турнира без награды - под таким девизом начинает олимпийский сезон наша титулованная саблистка Ольга Харлан", - заявили в НОК.

В комитете отметили, что Харлан единственная, кто сумел на этих соревнованиях составить конкуренцию хозяйкам дорожки, компанию на пьедестале ей составили три представительницы Франции.

Победа над двукратной чемпионкой мира среди юниоров кореянкой Чон Ха Йон (15:13) в четвертьфинале гарантировала украинской спортсменке награду. Но она не остановилась на достигнутом и дальше взяла верх над опытной француженкой Сесилией Бердер (15:11). И лишь в финале уступила ее соотечественнице, двукратной призерке Олимпиады-2020 Манон Апити-Брюне (12:15).

"Серебро Орлеана-2023 стало 28-й наградой в карьере Ольги Харлан на турнирах серии Гран-при!", - заявили в НОК.

Инцидент с Ольгой Харлан на ЧМ-2023

Украинка на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову (15:7). Впрочем, после поединка она отказалась от традиционного ритуала - рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку.

Однако "нейтральная" спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан. Судьи ее протест отклонили, так что опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако организаторы соревнований дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.

Впоследствии Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинки для участия в командных соревнованиях. Там сборная Украины дошла до полуфинала и добилась прогресса в рейтинге для квалификации на Олимпийские игры. МОК же персонально пригласил Харлан на соревнования.

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