В Харьковской области завершили расследование по издевательствам над пассажирами метро

Прокуратура Харьковской области завершила досудебное расследование в отношении 5 сотрудников патрульной полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции (ГУНП) по подозрению во взяточничестве и систематических издевательствах над пассажирами метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

Соообщается, в настоящее время только один подозреваемый находится под стражей, остальные - вышли под залог.

"Прокуратура настаивала на содержании под стражей без права внесения залога всех фигурантов производства. Червонозаводский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуроров по четырем подозреваемым, еще одному назначили круглосуточный домашний арест. Однако Харьковский апелляционный суд смягчил меры полицейским, назначив трем из них размер залога в сумме от 106 до 141 тыс. грн, четвертого освободили под личное обязательство. Сейчас подозреваемые внесли определенные судом суммы и освободились из-под стражи", - говорится в сообщении.

Отметим, что следствие прокуратуры собрало доказательства неоднократных случаев превышения служебных полномочий со стороны правоохранителей.

Также задокументировано 4 эпизода получения неправомерной выгоды правоохранителями. Патрульные действовали по отлаженной схеме: подходили к гражданам, которые выглядели как иногородние и под предлогом проверки документов начинали выяснять, с какой целью они прибыли в Харьков. Потом - приглашали в полицейскую комнату, где рассказывали, что граждане нарушили закон, за что составляли протокол об административной ответственности и обыскивали личные вещи.

"Во время обыска личных вещей своих жертв правоохранители прибегали также к краже средств. В одной женщины они похитили 200 фунтов стерлингов, у другой - 3 тыс. российских рублей. Более того, чтобы замаскировать такой беспредел, сообщники вносили в протоколы ложные сведения о доставленных в полицейскую комнату лиц", - уточняют правоохранители.