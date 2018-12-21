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Суд выпустил под залог полицейских, которые избивали людей в метро в Харькове

Новости » Общество    21.12.2018 - 20:14
Суд выпустил под залог полицейских, которые избивали людей в метро в Харькове
Иллюстративное фото (facebook.comKyivOperativ)

За полицейских внесли залог в размере 140 тыс. гривен

Группу полицейских, которых подозревают в издевательствах над задержанными и получении взяток в Харькове, отпустили под залог в размере около 140 тысяч гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание KHARKIV Today.

Как отмечается, решение об освобождении под залог по каждому из случаев обжалованию не подлежит.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области рассказали, что из шестерых полицейских, подозреваемых в преступлениях, четверо уволены из правоохранительных органов. В отношении двух - продолжаются служебные проверки.

РБК-Украина сообщало, что один из группы полицейских, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток в Харькове, хочет восстановиться на посту и взыскать с ГУНП в Харьковской области средний заработок за время вынужденного прогула.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полицейские жестоко избивали людей на станции метро "Южный вокзал" и требовали от них взятки. Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении четырем работникам сектора патрульной полиции, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток. Следствием установлены неоднократные случаи превышения служебных полномочий.

 

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