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В Краматорске полицейских подозревают в издевательстве над водителем

Новости » Общество    15.05.2019 - 11:22
В Краматорске полицейских подозревают в издевательстве над водителем
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полицейским избрана мера пресечения в виде личного обязательства

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Краматорске осуществляют досудебное расследование по факту превышения власти сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием предварительно установлено, что в феврале 2018 года старший сержант - участковый офицер полиции сектора превенции Хотинского отделения полиции Кельменецкого отдела полиции в Черновицкой области и полицейский сектора реагирования патрульной полиции №3 этого же отделения полиции были направлены на стажировку в Рубежанский ОП ГУНП в Луганской области.

По предварительной информации, 9 мая 2018 года, во время дежурства на блокпосту, полицейские провели проверку салона и багажного отделения автомобиля, который остановился перед знаком STOP-контроль, без законодательных оснований для проведения такого мероприятия.

"Заметив в багажном отделении сумку с личными вещами владельца автомобиля, полицейские не ограничились визуальным осмотром ее содержания, а вызывающе приказали водителю высыпать вещи на асфальт. Несмотря на то, что человек добровольно открыл сумку и позволил осмотреть ее содержимое, не сопротивлялся, полицейские силой повалили его на проезжую часть, где надели наручники и, требуя извинений перед полицейским за якобы неуважение к полиции, применили слезоточивый специальное средство "Терен", - сообщили правоохранители.

В результате действий полицейских пострадавший на некоторое время потерял сознание и получил легкие телесные повреждения.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Работникам полиции сообщено о подозрении. По результатам рассмотрения ходатайства судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, в Киеве работника полиции охраны задержали за нанесение ножевых ударов инспектору патрульной полиции. 

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