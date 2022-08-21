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В Харьковской области существует риск усиления провокаций на День Независимости

Фото: в Харьковской области усилят комендантский час на День независимости Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы усиления провокаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".

"В Харькове и Харьковской области, которые постоянно обстреливаются Россией, есть угроза усиления провокаций. И последняя неделя усиленных обстрелов об этом свидетельствует. Мы не должны давать врагу шансов ни на какие провокации, поэтому глава ОВА ввел усиление и увеличение продолжительности комендантского часа", - пишет пресс-служба ОВА.

Также отмечается, что во время празднования Дня Независимости в регионе будет усилен комплекс мер безопасности, которые направлены на повышение обороноспособности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, Россия не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, на этой неделе российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокаций.

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