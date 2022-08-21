В Харьковской области существует риск усиления провокаций на День Независимости

В Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы усиления провокаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".

"В Харькове и Харьковской области, которые постоянно обстреливаются Россией, есть угроза усиления провокаций. И последняя неделя усиленных обстрелов об этом свидетельствует. Мы не должны давать врагу шансов ни на какие провокации, поэтому глава ОВА ввел усиление и увеличение продолжительности комендантского часа", - пишет пресс-служба ОВА. Также отмечается, что во время празднования Дня Независимости в регионе будет усилен комплекс мер безопасности, которые направлены на повышение обороноспособности.