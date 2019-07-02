В Харьковской области упал учебный самолет

Иллюстративное фото (facebook.com hnups)

Курсант, который выполнял учебный полет, успел катапультироваться

В Чугуеве Харьковской области упал учебно-тренировочный самолет L-39 во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский милитаристский портал.

Указано, что самолет упал в поле около поселка Староверовка.

Отмечается, что курсант, который выполнял учебный полет, успел катапультироваться.

По данным пресс-службы ХНУ им. Кожедуба, после катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За пилотом экстренно выехала группа поисковиков.

Также указано, что этот L-39 из состава 203-й учебной авиационной бригады проходил капитальный ремонт на государственном предприятии "Чугуевский авиационный ремонтный завод" и в марте 2014-го года был передан в часть.

Напомним, 27 июня вблизи г. Кобеляки (Полтавская область) произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека.

Как писало РБК-Украина, 23 июня в Полтавской области разбился самолет АН-2, в результате чего пострадали два человека.