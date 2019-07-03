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В Харьковской области произошло тройное ДТП с автобусом, есть погибшие

Новости » Происшествия    03.07.2019 - 12:57
В Харьковской области произошло тройное ДТП с автобусом, есть погибшие
Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)

Также в ДТП пострадала 12-летняя девочка

В Харьковской области вблизи города Красноград произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса, погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

По данным полиции, 37-летнему водителю Mercedes во время движения стало плохо и он не справился с управлением, вследствие чего выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком, который, в свою очередь, столкнулся с рейсовым автобусом сообщением Сумы-Запорожье.

В результате ДТП погиб водитель Mercedes и его жена, которая сидела на переднем пассажирском сидении. Также, в аварии пострадала 12-летняя дочь погибших, она госпитализирована с перелом руки.

 

Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаевской области в результате столкновения пассажирского и грузового микроавтобусов один человек погиб, еще 15 человек пострадали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожской области вследствие ДТП погибли двое людей. Водитель автомобиля Daewoo Sens изменил направление движения, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis.

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