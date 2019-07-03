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У Харківській області сталося потрійне ДТП з автобусом, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    03.07.2019 - 12:57
У Харківській області сталося потрійне ДТП з автобусом, є загиблі
Фото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Також в ДТП постраждала 12-річна дівчинка

У Харківській області поблизу міста Красноград сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю пасажирського автобусу, загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції у Харківській області.

За даними поліції, 37-річному водію Mercedes під час руху стало погано і він не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з вантажівкою, яка, у свою чергу, зіштовхнулася з рейсовим автобусом сполученням Суми-Запоріжжя.

В результаті ДТП загинув водій Mercedes та його дружина, яка сиділа на передньому пасажирському сидінні. Також, в аварії постраждала 12-річна дочка загиблих, її госпіталізовано з перелом руки.

 

Фото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Миколаївській області внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного мікроавтобусів одна людина загинула, ще 15 осіб постраждали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Запорізькій області внаслідок ДТП загинули двоє людей. Водій автомобіля Daewoo Sens змінив напрямок руху, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Toyota Avensis.

У Харківській області впав навчальний літак У Миколаївській області в аварії з маршруткою загинув пасажир
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