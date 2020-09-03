В Харьковской области в результате пожаров пострадали 33 человека

В результате пожаров в Харьковской области пострадали 33 человека. Также огнем были повреждены 22 домохозяйства.

Об этом на брифинге в Харьковской области заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он добавил, что сегодня пройдет заседание специальной комиссии, на которой будет принято решение о выплате компенсаций пострадавшим от пожаров, а также оценена сумма ущерба.

"На этот момент времени 22 домохозяйства пострадали от огня - в той или иной степени уничтожены огнем. 33 человека являются пострадавшими", - сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что максимальная сумма компенсаций будет в районе 300 тысяч гривен, ее получат те граждане, у кого полностью сгорело жилье.

Как писало РБК-Украина, по предварительной версии, причиной пожара в Харьковской области является человеческий фактор, также рассматривается поджог.

Напомним, пожар в Харьковской области возник вчера, 2 сентября, вблизи села Горобьевка Двуречанского района, из-за пожара спасатели эвакуировали 52 человека.

Также продолжают ликвидацию трех очагов пожаров в Луганской области, три очага уже удалось ликвидировать.