У Харківській області в результаті пожежі постраждали 33 особи

В результаті пожеж в Харківській області постраждали 33 особи. Також вогнем було пошкоджено 22 домогосподарства.

Про це на брифінгу в Харківській області заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він додав, що сьогодні відбудеться засідання спеціальної комісії, на якій буде прийнято рішення про виплату компенсацій постраждалим від пожеж, а також оцінена сума збитку.

"На цей момент часу 22 домогосподарства постраждали від вогню - в тій чи іншій мірі знищені вогнем. 33 людини є постраждалими", - сказав Аваков.

Раніше повідомлялося, що максимальна сума компенсацій буде в районі 300 тисяч гривень, її отримають ті громадяни, у кого повністю згоріло житло.

Як повідомляло РБК-Україна, за попередньою версією, причиною пожежі в Харківській області є людський фактор, також розглядається підпал.

Нагадаємо, пожежа в Харківській області виникла вчора, 2 вересня, поблизу села Гороб'ївка Дворічанського району, через пожежу рятувальники евакуювали 52 людини.

Також продовжують ліквідацію трьох осередків пожеж в Луганській області, три вогнища вже вдалося ліквідувати.