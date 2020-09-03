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Аваков о пожарах на востоке: угроз другим населенным пунктам нет

Харьковская область, Четверг 03 сентября 2020 12:35
Аваков о пожарах на востоке: угроз другим населенным пунктам нет
Фото: Арсен Аваков (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Украина

На данный момент от пожаров в Харьковской области нет угроз для населенных пунктов. Также по состоянию на 3 сентября нет линии открытого огня.

Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, вертолетные наблюдения показывают, что нигде нет линии открытого огня, есть только задымления, связанные с тлением.

"Работает авиация - два самолета и один вертолет - на точечное погашение очагов. Стянуты силы из других районов, чтобы мы в случае усиления порывов ветра могли сразу компенсировать ситуацию. Угроз другим населенным пунктам нет", - заявил Аваков.

Отметим, Аваков также сообщил, что в результате пожаров пострадали 33 человека.

"На этот момент времени 22 домохозяйства пострадали от огня - в той или иной степени уничтожены огнем. 33 человека являются пострадавшими", - отметил он.

Он добавил, что сегодня примут решение о компенсациях.

Напомним, ранее сообщалось, что пожары в Харьковской области возникли одновременно в трех районах.

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