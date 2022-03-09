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Российская авиация атаковала городскую больницу Житомира. В городе ночью будут выключать свет, - Сухомлин

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Среда 09 марта 2022 23:01
Российская авиация атаковала городскую больницу Житомира. В городе ночью будут выключать свет, - Сухомлин Фото: российская авиация атаковала городскую больницу Житомира (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

Российская авиация открыла огонь по одному из корпусов городской больницы Житомира. В городе ночью будут выключать свет, чтобы помешать визуальному контакту российским пилотам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Житомирского городского совета Сергея Сухомлина.

В результате обстрела городской больницы - в здании повыбивало почти все окна.

"Также выбило окна на территории детской больницы. Травмированных и погибших в больницах нет. В результате обстрела жилого дома в Житомире травмировалась пожилая женщина, которая после обстрела сама покинула разрушенный дом. Ее с легким ранением доставили в больницу", - заявил Сухомлин.

Согласно просьбе военных, отныне в Житомире отключать освещение на улицах ночью, чтобы помешать визуальному контакту российских пилотов с землей.

"Такое решение продиктовано тактикой российской авиации, которая стала заходить в город на крайне низких высотах и, вероятно, имеет визуальный контакт с землей", - добавил Сухомлин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российской военные вчера обстреляли общежитие и завод "Изоват" в Житомире.

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