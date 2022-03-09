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Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе: стало извсетно о пострадавших

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Мариуполь, Среда 09 марта 2022 19:33
Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе: стало извсетно о пострадавших Скриншот видео: Обстрел роддома и больницы в Мариуполе 9 марта (t.me/mariupolrada)
Автор: Светлана Мащенко

В результате авиаудара по детской больнице и роддому Мариуполя 9 марта пострадало 17 человек, жертв нет.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время телемарафона.

"Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам… ноль подтвержденных (ранений. - Ред.). По жертвам пока что цифра также остается на нуле", - сказал Кириленко.

Он уточнил также, что авианалет был осуществлен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.

Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Кроме того сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.

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