Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе: стало извсетно о пострадавших
В результате авиаудара по детской больнице и роддому Мариуполя 9 марта пострадало 17 человек, жертв нет.
Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время телемарафона.
"Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам… ноль подтвержденных (ранений. - Ред.). По жертвам пока что цифра также остается на нуле", - сказал Кириленко.
Он уточнил также, что авианалет был осуществлен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.
Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.
Кроме того сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.
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