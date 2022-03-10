У Харківській області в результаті обстрілів окупантів загинули дві жінки і дві дитини

У ніч з 9 на 10 березня в результаті чергового обстрілу села Слобожанське Ізюмського району загинули чотири людини - 2 жінки і 2 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Харківської області.

Російські окупанти обстрілювали житлові будинки. Так один з ворожих снарядів потрапив в приватний будинок, після чого він зруйнувався. Люди загинули під завалами. При цьому 5-річній дівчинці вдалося вижити.

У дитини були травми, тому дівчинку відразу ж госпіталізували в Первомайську лікарню.

"Для пошуку тіл загиблих сьогодні планується залучення підрозділів ДСНС", - йдеться в повідомленні рятувальників.