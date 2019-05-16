В Харьковской области произошел взрыв

Иллюстративное фото (np.pl.ua)

Мужчина бросил в костер снаряд времен Второй мировой войны

В Харьковской области в поселке Эсхар Чугуевского района произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что 37-летний мужчина разжег костер на огороде неподалеку домовладений и бросил в огонь снаряд времен Второй мировой войны, который нашел накануне.

"В результате действий мужчины произошел взрыв и он получил многочисленные повреждения лица и тела. Потерпевший был доставлен в районную больницу, однако скончался во время реанимационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, вчера на улице Трускавецкой во Львове произошел взрыв под автомобилем. Неизвестные подорвали автомобиль львовского застройщика Олега Манзия. Взрыв произошел, когда мужчина ехал в автомобиле. После того, как он услышал звук похожий на взрыв, он вышел из автомобиля. В результате никто не пострадал.

Также вчера в квартире в одной из многоэтажек Киева произошел взрыв, в результате погиб один человек. Полицейские обнаружили в квартире тело 71-летнего владельца с многочисленными ранениями. Причины взрыва пока неизвестны.