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У Харківській області стався вибух

Новини » Надзвичайні події    16.05.2019 - 16:46
У Харківській області стався вибух
Іллюстративне фото (np.pl.ua)

Чоловік кинув багаття снаряд часів Другої світової війни

У Харківській області у селищі Есхар Чугуївського району стався вибух, в результаті якого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що 37-річний чоловік розпалив багаття на городі неподалік домоволодінь та кинув у вогонь снаряд часів Другої світової війни, який знайшов напередодні.

"В результаті дій чоловіка стався вибух і він отримав численні ушкодження обличчя та тіла. Потерпілий був доставлений до районної лікарні, проте помер під час реанімаційних заходів", - йдеться у повідомленні.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, вчора на вулиці Трускавецькій у Львові стався вибух під автомобілем. Невідомі підірвали автомобіль львівського забудовника Олега Манзія. Вибух стався, коли чоловік їхав в автомобілі. Після того, як він почув звук схожий на вибух, вийшов з авто. В результаті ніхто не постраждав.

Також вчора в квартирі в одній з багатоповерхівок Києва стався вибух, в результаті загинула одна людина. Поліцейські виявили в квартирі тіло 71-річного власника з численними пораненнями. Причини вибуху поки невідомі.

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