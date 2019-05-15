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Во Львове подорвали автомобиль

Новости » Происшествия    15.05.2019 - 21:17
Во Львове подорвали автомобиль
Фото: место взрыва (скрин видео)

Открыто уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) ч.2 ст.115 (умышленное убийство)

Сегодня, 15 мая, на улице Трускавецкой во Львове произошел взрыв под автомобилем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции города.

О произошедшем сообщил в полицию владелец автомобиля. В пресс-службе полиции сообщают, что по данному факту открыто уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к совершению этого преступления. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

В издании Zaxid.net пишут, что неизвестные подорвали автомобиль львовского застройщика Олега Манзия. Взрыв произошел, когда мужчина ехал в автомобиле. После того, как он услышал звук похожий на взрыв, он вышел из авто. В результате никто не пострадал.

Напомним, в среду, 15 мая, в квартире в одной из многоэтажек Киева произошел взрыв, в результате погиб один человек. Полицейские обнаружили в квартире тело 71-летнего владельца с многочисленными ранениями. Причины взрыва пока неизвестны.

Кроме того, 4 февраля в Киеве неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна в офисе организации Национального союза журналистов Украины на Крещатике.

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