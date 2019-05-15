Фото: место взрыва (kyiv.npu.gov)

В результате взрыва погиб человек

В среду, 15 мая, в квартире в одной из многоэтажек Киева произошел взрыв, в результате погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, взрыв произошел в доме на улице Вышгородской в Оболонском районе. Полицейские обнаружили в квартире тело 71-летнего владельца с многочисленными ранениями. Причины взрыва пока неизвестны.

"По словам супруги потерпевшего, последние годы он болел и почти не выходил из дома. Утром его жена ушла по своим делам и закрыла дверь, а в обед ей позвонили правоохранители и сообщили о пожаре в квартире", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепровском районе Киева 19 марта в подъезде жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета. Мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму. Также были повреждены стены подъезда и окна в квартирах.

РБК-Украина писало, что в конце февраля в Киеве произошел взрыв в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 28 в Оболонском районе.

Кроме того, 4 февраля в Киеве неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна в офисе организации Национального союза журналистов Украины на Крещатике.