В Харьковской области подросток совершил ДТП, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения передал подростку управление автомобилем

В поселке Краснопавловка Харьковской области произошло дорожно транспортное-происшествие (ДТП), в результате которого пострадали двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как отмечается, что 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал управление своим автомобилем несовершеннолетнему знакомому.

"14-летний парень не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате автомобиль врезался в столб", - говорится в сообщении.

В результате аварии мужчина и подросток получили ранения и были доставлены в больницу. Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Следственные действия продолжаются.

Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, один человек погиб, еще четыре пострадали. Среди пострадавших есть 8-месячный ребенок.

Также РБК-Украина писало, что в Тернопольской области водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем слетел в кювет и врезался в дерево. Два человека погибли.