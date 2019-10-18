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В Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика, есть жертвы

Новости » Происшествия    18.10.2019 - 12:09
В Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика, есть жертвы
Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)

Среди пострадавших 8-месячный ребенок

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля, один человек погиб, еще четыре пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что ДТП произошло на 126 км автодороги "Харьков-Красноград-Перещепино". Грузовой автомобиль "МАН" совершил столкновение с припаркованным на обочине легковиком "ВАЗ".

"В результате ДТП погиб 29-летний водитель легковушки. Его 22-летнюю жену и ребенка 2019 рождения с травмами доставили в больницу города Новомосковск Днепропетровской области. Еще один 51-летний пассажир автомобиля "ВАЗ" и 35-летний водитель грузовика были доставлены для обследования в Красноградскую больницу", - говорится в сообщении.

В отношении происшествия было открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии погибли две 20-летние девушки.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области произошла авария между двумя автомобилями, в результате чего погиб один человек. Еще четверо были госпитализированы с травмами.

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