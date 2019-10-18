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У Харківській області підліток скоїв ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    18.10.2019 - 15:03
У Харківській області підліток скоїв ДТП, є постраждалі
Фото: ДТП в Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння передав підлітку керування автомобілем

У селищі Краснопавлівка Харківської області сталася дорожньо транспортна-пригода (ДТП), в результаті якої постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як зазначається, що 44-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, передав керування своїм автомобілем неповнолітньому знайомому.

"14-річний хлопець не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті автомобіль врізався в стовп", - йдеться в повідомленні.

У результаті аварії чоловік і підліток отримали поранення і були доставлені в лікарню. Лікарі надали постраждалим медичну допомогу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідчі дії тривають.

Фото: ДТП в Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Харківській області сталася ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля, одна людина загинула, ще четверо постраждали. Серед постраждалих є 8-місячна дитина.

Також РБК-Україна писало, що у Тернопільській області водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, а потім злетів у кювет і врізався в дерево. Дві людини загинули.

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