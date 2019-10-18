В Тернопольской области в ДТП погибли два человека

Фото: место ДТП (tp.npu.gov.ua)

Автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево

В Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Тернопольской области.

По сообщению полиции, что ДТП произошло на автодороге Ивано-Франковск-Буча-Тернополь между пгт Дружба и с. Струсов утром 18 октября.

"Водитель автомобиля "Peugeot Partner" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, а затем слетела в кювет и врезалась в дерево. Следователи предполагают, что авария произошла примерно с 4 до 7:30", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли две девушки 20 лет. Их тела освобождали из автомобиля спасатели.

Напомним, во Львовской области произошла авария между двумя автомобилями, в результате которой погиб один человек. Еще четыре человека были госпитализированы с травмами.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области автомобиль въехал в бетонную стелу, после чего загорелся. На месте происшествия были обнаружены тела двух человек.