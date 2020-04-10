В Харьковской области подозревают коронавирус у 9 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один пациент с коронавирусом находится в реанимации

В Харьковской области коронавирус подтвержден у 6 человек, трое из них находятся в областной инфекционной больнице, в том числе один пациент в реанимации. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своем Telegram-канале.

Кучер также отметил, что коронавирус подозревают у 9 медицинских работников, не связанных с лечением больных коронавирусом.

"Среди лиц, у которых подтвержден диагноз COVID-19, 3 человека госпитализированы. 1 из них находится в реанимации на поддержке увлажненным кислородом (кислородной маске). Среди лиц, у кого еще не подтверждено подозрение на коронавирус, госпитализировано 13 человек, из них двое - на поддержке увлажненным кислородом, но не в реанимации. Всего на лечении в инфекционных больницах находится 16 человек", - написал он.

Напомним, в Черновицкой области за сутки коронавирусом заразились 64 человека. Количество инфицированных в области возросло до 366 человек по сравнению с 302 случаями, о которых собщалось вчера.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области в рамках карантина из-за коронавируса на выходные вводится особый режим: продуктовые магазины и АЗС будут закрыты.