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В Харьковской области подозревают коронавирус у 9 медиков

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 11:06
В Харьковской области подозревают коронавирус у 9 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один пациент с коронавирусом находится в реанимации

В Харьковской области коронавирус подтвержден у 6 человек, трое из них находятся в областной инфекционной больнице, в том числе один пациент в реанимации. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своем Telegram-канале.

Кучер также отметил, что коронавирус подозревают у 9 медицинских работников, не связанных с лечением больных коронавирусом.

"Среди лиц, у которых подтвержден диагноз COVID-19, 3 человека госпитализированы. 1 из них находится в реанимации на поддержке увлажненным кислородом (кислородной маске). Среди лиц, у кого еще не подтверждено подозрение на коронавирус, госпитализировано 13 человек, из них двое - на поддержке увлажненным кислородом, но не в реанимации. Всего на лечении в инфекционных больницах находится 16 человек", - написал он.

Напомним, в Черновицкой области за сутки коронавирусом заразились 64 человека. Количество инфицированных в области возросло до 366 человек по сравнению с 302 случаями, о которых собщалось вчера.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области в рамках карантина из-за коронавируса на выходные вводится особый режим: продуктовые магазины и АЗС будут закрыты.

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