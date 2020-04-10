В Черновицкой области зафиксировали новую вспышку заражений коронавирусом

За сутки инфицировались 64 жителя региона
В Черновицкой области за сутки коронавирусом заразились 64 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Так, количество инфицированных в области возросло до 366 человек по сравнению с 302 случаями, о которых сообщалось вчера. По состоянию на 10 апреля, регион занимает первое место в Украине по количеству больных COVID-19.
Также, по данным Минздрава, существенно увеличилось число больных в Киеве. По сравнению с прошлым днем, в столице зафиксировали 38 новых случаев коронавируса.
Третья область по количеству заражений - Ивано-Франковская. За сутки инфекцию подтвердили у 36 жителей региона. Вместе с тем, в Ивано-Франковской области самая большая смертность от инфекции - 17 летальных случаев из 69 зарегистрированных.
Как и раньше, ни одного случая заражения не зафиксировано в Николаевской области.
В целом география распространения коронавируса в Украине выглядит так:
По состоянию на утро 10 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 2203 случая заражения COVID-19. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев. 61 украинец выздоровел, повторное тестирование на коронавирус показало отрицательные результаты.
Также сообщалось о 12 новых смертях от коронавируса в Украине. На данный момент известно о 69 летальных случаях от инфекции.