ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харківській області підозрюють коронавірус у 9 медиків

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 11:06
У Харківській області підозрюють коронавірус у 9 медиків
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Один паціент з коронавірусом перебуває в реанімації

У Харківській області коронавірус підтверджено у 6 людей, троє з них перебувають у обласній інфекційній лікарні, у тому числі, один пацієнт у реанімації. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на своєму Telegram-каналі.

Кучер також зазначив, що коронавірус підозрюють у 9 медичних працівників, не пов'язаних з лікуванням хворих на короновірус.

"Серед осіб, у яких підтверджений діагноз COVID-19, 3 людей госпіталізовано. 1 з них перебуває в реанімації на підтримці зволоженим киснем (кисневій масці). Серед осіб, у кого ще не підтверджена підозра на коронавірус, госпіталізовано 13 осіб, з них двоє - на підтримці зволоженим киснем, але не в реанімації. Загалом на лікуванні в інфекційних лікарнях знаходиться 16 осіб", - написав він.

Нагадаємо, у Чернівецькій області за добу коронавірусом заразилися 64 людини. Кількість інфікованих у області збільшилася до 366 осіб у порівнянні з 302 випадками, про які повідомлялось вчора.

РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області у рамках карантину через коронавірус на вихідні вводиться особливий режим: продуктові магазини та АЗС будуть зачинені.

МОЗ: в аптеках можна купити тест на коронавірус В Україні за добу заразились коронавірусом 13 дітей
Новини України ХарківХарківврачиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся