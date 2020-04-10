У Харківській області підозрюють коронавірус у 9 медиків

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Один паціент з коронавірусом перебуває в реанімації

У Харківській області коронавірус підтверджено у 6 людей, троє з них перебувають у обласній інфекційній лікарні, у тому числі, один пацієнт у реанімації. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на своєму Telegram-каналі.

Кучер також зазначив, що коронавірус підозрюють у 9 медичних працівників, не пов'язаних з лікуванням хворих на короновірус.

"Серед осіб, у яких підтверджений діагноз COVID-19, 3 людей госпіталізовано. 1 з них перебуває в реанімації на підтримці зволоженим киснем (кисневій масці). Серед осіб, у кого ще не підтверджена підозра на коронавірус, госпіталізовано 13 осіб, з них двоє - на підтримці зволоженим киснем, але не в реанімації. Загалом на лікуванні в інфекційних лікарнях знаходиться 16 осіб", - написав він.

Нагадаємо, у Чернівецькій області за добу коронавірусом заразилися 64 людини. Кількість інфікованих у області збільшилася до 366 осіб у порівнянні з 302 випадками, про які повідомлялось вчора.

РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області у рамках карантину через коронавірус на вихідні вводиться особливий режим: продуктові магазини та АЗС будуть зачинені.