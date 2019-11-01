В Харьковской области открыли новую скважину по добыче газа

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Скважина пополнит газовый баланс Украины

В Краснокутском районе Харьковской области ввели в эксплуатацию новую скважину по добыче газа, которая должна обеспечить прирост запасов на 450 млн кубических метров. Об этом сообщил в Facebook глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

По его словам, ресурсная база блока составит более 2 млрд куб. метров, а открытие скважины станет существенным плюсом к газовому балансу страны.

"После регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 тыс. кубов газа и 4 тонны конденсата. Прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока - более 2 млрд кубов. Более 100 млн кубов газа в год - существенный плюс к газовому балансу страны", - заявил Коболев.

А це буду коментувати після підключення до УКПГ:) Опубліковано Andriy Kobolyev Вівторок, 22 жовтня 2019 р.

Напомним, 1 ноября Верховная рада во втором чтении приняла закон о анбандлинге украинской газотранспортной системы. Ранее Коболев заявлял, что срыв анбандлинга чревать невыполнением Украиной норм Третьего энергопакета ЕС. Россия может использовать это как повод и не подписать долгосрочный контракт на транзит газа в Европу

Также РБК-Украина писало, что правительство изменило порядок выдачи спецразрешений на пользование недрами. Отныне разрешения будут выдаваться на электронных аукционах.