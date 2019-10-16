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ДТЭК Нефтегаз инвестирует более 10 млрд грн в украинскую газодобычу

Новости » Энергетика    16.10.2019 - 17:59
ДТЭК Нефтегаз инвестирует более 10 млрд грн в украинскую газодобычу
Фото: Игорь Щуров (из открытых источников)

Компания будет продолжать реализацию программы бурения глубоких скважин

ДТЭК Нефтегаз инвестирует более 10 млрд грн в украинскую газодобычу. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Щуров на конференции Ukrainian Gas Forum, передает РБК-Украина.

Щуров отметил, что компания будет продолжать реализацию программы бурения глубоких скважин.

"Частные компании готовы бурить и даже готовы бурить больше. Конкретно ДТЭК Нефтегаз планирует продолжить реализацию запланированных инвестиционных программ: в ближайшие годы мы хотим пробурить свыше 20 скважин глубиной от 5,5 до 7 км. Инвестиции в глубокое бурение за этот период должны составить более 10 млрд грн" - отметил он.

При этом Щуров отметил, что смена фискального режима, а именно отмена стимулирующей рентной ставки на бурение новых скважин или пересмотр ставок ренты на глубокое бурение, может поставить на паузу инвестиционные проекты в отрасли.

"Фискальная стабильность – это фундамент для любого инвестора. В условиях новой рыночной конъюнктуры (цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимума – ред.) отрасль ожидает поддержки от власти. В первую очередь, в фискальной политике. Она должна быть последовательной и стабильной. А с учетом курса страны на энергонезависимость – поддерживающей и стимулирующей" - заявил спикер.

Напомним, налоговый комитет ВР инициировал законопроект №1210 (№1210-1), предусматривающий изменения формулировки по применению стимулирующих ставок рентной платы для добычи природного газа из новых скважин.

Профильная ассоциация (АГКУ) и бизнес-ассоциации (EBA, Американская торговая палата в Украине) выразили обеспокоенность относительно возможной отмены стимулирующей ренты для газодобывающей отрасли, заявив, что изменения в Налоговом кодексе могут остановить добычу газа в Украине.

Кабмин также не поддерживает пересмотр ренты за пользование недрами при добыче газа. Правительство не планирует повышать налоги и в том числе пересматривать условия налогообложения, о которых была достигнута договоренность ранее.

Напомним, что действующая норма закона была предложена Министерством финансов в 2017 году на базе анализа данных недропользователей, Министерства энергетики и угольной промышленности и Государственной фискальной службы. Государство гарантировало закрепление данной нормы на 5 лет и сейчас парламентарии фактически хотят отменить ее спустя 20 месяцев.

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