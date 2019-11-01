У Харківській області відкрили нову свердловину для видобутку газу

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Свердловина поповнить газовий баланс України

В Краснокутському районі Харківської області ввели в експлуатацію нову свердловину з видобутку газу, яка повинна забезпечити приріст запасів на 450 млн кубічних метрів. Про це повідомив в Facebook глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

За його словами, ресурсна база блоку складе понад 2 млрд куб. метрів, а відкриття свердловини стане істотним плюсом до газового балансу країни.

"Після регулювання вихідного тиску добовий дебіт по цій свердловині становить 380 тис. кубів газу і 4 тонни конденсату. Приріст запасів газу складе понад 450 млн кубів газу, а ресурсна база блоку - більше 2 млрд кубів. Більше 100 млн кубів газу в рік - істотний плюс до газового балансу країни", - заявив Коболєв.

А це буду коментувати після підключення до УКПГ:) Опубліковано Andriy Kobolyev Вівторок, 22 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, 1 листопада Верховна рада у другому читанні ухвалила закон про анбандлінг української газотранспортної системи. Раніше Коболєв заявляв, що зрив анбандлінгу загрожує невиконанням Україною норм Третього енергопакету ЄС. Росія може використовувати це як привід і не підписати довгостроковий контракт на транзит газу в Європу

Також РБК-Україна писало, що уряд змінив порядок видачі спецдозволів на користування надрами. Відтепер дозволи будуть видаватися на електронних аукціонах.