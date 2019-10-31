На Донбассе ранен один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 31 октября, в районе проведения операции Объединненых сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранения один военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, а именно вблизи Новогригорьевки и Невельского, неподалеку Водяного, что на Приазовье и Новоселовки Второй.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела украинских позиций: неподалеку Светлодарска, дважды неподалеку Луганского и у Новолуганского.

"В течение текущих суток ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения ООС на Донбассе за прошедшие сутки, 30 октября, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском.