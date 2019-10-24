ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство изменило порядок выдачи спецразрешений на пользование недрами

Новости » Политика    24.10.2019 - 15:15
Правительство изменило порядок выдачи спецразрешений на пользование недрами
Иллюстративное фото (УНИАН)

Отныне разрешения будут выдаваться на электронных аукционах

Кабинет министров Украины изменил порядок выдачи специальных разрешений на пользование недрами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, отныне эти разрешения будут выдаваться на электронных аукционах.

"Отменили коррупционное поле при выдаче специальных разрешений на пользование недрами. Теперь эти разрешения будут выдаваться на электронных аукционах. Это дополнительные 200 млн грн поступлений в госбюджет, плюс рост добычи газа на 1 млрд куб. м уже за 3 года", - отметил глава правительства.

Также Кабмин ввел электронные аукционы на право специального пользования водными биоресурсами

"Мы ввели электронные аукционы на право специального пользования водными биоресурсами, что повысит инвестиционную привлекательность отрасли рыболовства, наполнит госбюджет за счет продажи права на вылов водных биоресурсов", - написал Гончарук.

По его словам, для облегчения работы бизнеса в Украине было отменено около 20 актов.

"Также, ввели риск-ориентированный подход к контролю за безопасностью дорог. Это должно уменьшить случаи гибели и травмирования водителей и пассажиров в ДТП с участием пассажирских автоперевозчиков, фур и цистерн", - добавил премьер.

Напомним, Кабинет министров упростил регистрацию представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине, что должно облегчить открытие иностранными компаниями представительства на территории нашего государства.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство одобрило законопроект для упрощения заключения международных договоров в электронной форме.

Кабмин упростил регистрацию иностранных представительств в Украине Кабмин упрощает регистрацию фактов рождения и смерти в ОРДЛО
Новости Украины Кабинет Министров Украинынедропользование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь