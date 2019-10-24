Правительство изменило порядок выдачи спецразрешений на пользование недрами

Иллюстративное фото (УНИАН)

Отныне разрешения будут выдаваться на электронных аукционах

Кабинет министров Украины изменил порядок выдачи специальных разрешений на пользование недрами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, отныне эти разрешения будут выдаваться на электронных аукционах.

"Отменили коррупционное поле при выдаче специальных разрешений на пользование недрами. Теперь эти разрешения будут выдаваться на электронных аукционах. Это дополнительные 200 млн грн поступлений в госбюджет, плюс рост добычи газа на 1 млрд куб. м уже за 3 года", - отметил глава правительства.

Также Кабмин ввел электронные аукционы на право специального пользования водными биоресурсами

"Мы ввели электронные аукционы на право специального пользования водными биоресурсами, что повысит инвестиционную привлекательность отрасли рыболовства, наполнит госбюджет за счет продажи права на вылов водных биоресурсов", - написал Гончарук.

По его словам, для облегчения работы бизнеса в Украине было отменено около 20 актов.

"Также, ввели риск-ориентированный подход к контролю за безопасностью дорог. Это должно уменьшить случаи гибели и травмирования водителей и пассажиров в ДТП с участием пассажирских автоперевозчиков, фур и цистерн", - добавил премьер.

Напомним, Кабинет министров упростил регистрацию представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине, что должно облегчить открытие иностранными компаниями представительства на территории нашего государства.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство одобрило законопроект для упрощения заключения международных договоров в электронной форме.